Amplitudes : Stephen Hitchell // 26.01.23

Souvent moins connu que son comparse Rod Modell, avec lequel il compose sous le duo Deepchord presents Echospace et a cofondé le label Echospace [Detroit], Stephen Hitchell n’en reste pas moins une des figures de proue du dub ambient et de la dub techno post-Basic Channel, revêtant plusieurs alias en solo ou en duo pour parcourir le trajet entre Detroit et Chicago d’une part, et de la surface terrestre vers l’espace d’une autre.

Petite rétrospective bien trop courte sur le talent du monsieur (et sa tendance a écrire des pistes kilométriques seyant particulièrement bien au genre mais moins à la radiophonie), entre sonorités acides et dilatées, mais toujours sous la forme d’une lettre d’amour au matériel analogique.

Bonne écoute.

Tracklist :

Werner / Hitchell – Fractal Rip (Fractal Rip, 2010)

Soultek – Groovelocked (Reflective, 2009)

Vivace – 2 Need U (Brendon Moeller’s Beat Pharmacy Dub) (2 Need U, 2009)

Son’s of the Dragon – The Journey (Qui Niu) (The Motor City Matrix, 2012)

Intrusion – Intrusion Dub (The Seduction of Silence, 2009)

Echospace – Symbolism in Transition (Vibrational Studies (In Echospace), 2010)

Radius – Interpolation [Four] (Interpolation Tapes [Restoration One], 2017)

cv313 – Evocation (Dimensional Space, 2014)

Variant – Enchanted (The Setting Sun, 2009 / Remaster 2015)

Phase90 – Absonia (Absonia, 2017)



Photo : Stephen Hitchell