Amplitudes : Spoken Word / Vocals // 31.12.20

Amplitudes a eu l’honneur de clôturer l’année de disgrâce 2020 sur Radio Campus Paris, et pour marquer le coup, on a eu envie de bousculer un peu notre zone de confort habituellement instrumentale. Voici donc deux heures gravitant autour du spoken word et des voix en général dans les musiques électroniques, tout en subjectivité et en variété. Poésie sombre, prose hypnagogique, incantations surréelles ou encore MCs du turfu se télescopent joyeusement durant une de nos expéditions radiophoniques récentes les plus mémorables, et on espère partager avec vous le même plaisir qu’on a ressenti en enregistrant ce dernier regard sans regret en arrière.

Bon débarras 2020, et bienvenue 2021 ?

Tracklist :

Mark Pritchard – Come Let Us

Burial – Archangel

Swayzak – Illegal

Machinecode – Urban Drum

Moby – The Lonely Night

Damon Locks & Black Monument Ensemble – Sounds Like Now

Koenraad Ecker – Between the Desire and the Spasm (Falls the Shadow)

Röyksopp – Sparks

Ryuichi Sakamoto – Fullmoon

Samuel Kerridge & Taylor Burch – Transmission 1

Holly Childs & Gediminas Žygus – Blue Carbon, Intertidal

King Midas Sound – In the Night

Vex’d – Disposition

Bill Laswell – Káshí

Speaker Music – Amerikkka’s Bay

Coil – Batwings (A Limnal Hymn)