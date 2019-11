Amplitudes : Soleil // 07.11.19

La température descend, la grisaille est partout, les jours se font plus courts … Il nous fallait faire une émission qui réchauffe l’âme et le corps. Quoi de mieux comme sujet pour cela que le Soleil ? Malgré un début de podcast difficile dû à une tentative vicieuse de sabotage par les fourbes de Mappemonde (mais qu’on aime quand même, bien sûr), on s’efforce de rendre hommage à notre corps céleste préféré en passant tout ou presque qui rappelle cette étoile (et qui n’est pas du tout un showcase masqué du label Subtext).

Tracklist :

BUNKR – Solar Wings (The Initiation Well, 2019)

Gainstage – Sun Burnt Cloud (Gainstage, 2015)

Boards of Canada – Dawn Chorus (Geogaddi, 2002)

Solar Fields – Sol (Movements, 2009)

Shovels Beat the Sun – Sky Wires (Sky Wires, 2016)

Paul Jebanasam – eidolons beginning p = (m²A ² am to (rho-z)-y ∂t+(ρ see to wait dz/dt = it xy that I -beta* do not z countless (Continuum, 2016)

Marsen Jules Trio – Éclipse (Présence Acousmatique, 2013)

Tobias Lilja – Sun-Eater (Medicine Sings Triptych, 2015)

FIS – CMB Inna (From Patterns to Details, 2016)

Dark Matter – Be Yourself For Me (How Cold is the Sun, 2013)

Krackatoa – Under an Ending Sun (Under an Ending Sun, 2018)

Roly Porter – Giant (Life Cycle of a Massive Star, 2013)

Sabled Sun – Singularity (2145, 2012)

Carbon Based Lifeforms – Refraction 1.33 (Hydroponic Garden, 2003)