Amplitudes : Scandinavie // 11.03.21

Nous revenons dès cette semaine rattraper le créneau laissé le 25 février à Carte Grise pour une Nuit du Direct, organisée dans le cadre de la mise en avant de cette campagne de financement participatif qui soutiendra entre autre la création d’un nouveau site ouèbe pour Radio Campus Paris ; promotion, éducation, diffusion et communication seront quelques branches qui en bénéficieront, c’était donc de bon cœur que nous leur cédions la place. On se rattrape aujourd’hui en marchant allégrement sur les plates-bandes de nos collègues de chez Mappemonde, en s’intéressant à la Scandinavie.

Bon, on s’est pas contenté du Danemark, de la Norvège et de la Suède mais avons élargi aux pays nordiques, histoire de brasser large et faire haïr les haineux. Mais comme dirait l’autre, le train de vos insultes roule sur les rails de notre indifférence, et c’est quand même l’occasion d’avoir une tracklist bien fat en parlant de légendes sur l’austérité des autochtones subarctiques, de leur habitude inquiétante de créer de la musique qui semble faire des doigts aux nuits polaires, et des liens possibles entre la créativité et la topographie.

Bonne écoute.

Tracklist :

Vladislav Delay – Raajat (Raaka, 2020)

Raison d’être – The Slow Ascent (The Empty Hollow Unfolds, 2000)

Lauri Ainala – Untitled (Orpokotijuhlat Saarella, 2016)

Monolog – For Elisa (Conveyor, 2017)

Hildur Guðnadóttir – Evacuation (Chernobyl OST, 2018)

Croatian Amor – An Angel Gets His Wings Clipped (Love Means Taking Action, 2016)

Solar Fields – Patterns (Movements, 2009)

Leslie Winer & Carl Michael von Hausswolff – Can I Take Your Order (①, 2015)

Balatron – I Am the Dilema (Iðavöllur, 2020)

Marcus Fjellström – Untitled 090616 (Schattenspieler, 2010)

Anna von Hausswolff – Persefone (All Thoughts Fly, 2020)

Mika Vainio – Scale (Kilo, 2013)

Varg & Hypnobirds – Bandhagen (Linje 19, 2014)

Photo : salle Harpa à Reykjavik, Islande, par Daniel Sjöström