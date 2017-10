Amplitudes : saison 7, première : NOISE ! // 12.10.17

Retour d’Amplitudes sur les ondes pour une 7e saison ! Et pour fêter notre récidive et le saint passage à 2h d’antenne, on a choisi de faire évoluer un peu le concept pour passer à des émissions un peu plus thématiques. On a donc commencé sur les chapeaux de roue avec une spéciale NOISE ! La sale, la violence, celle qui suinte la haine et déchaîne les sueurs froides ou chaudes. On y parle (un peu) des débuts « historiques », des grands acteurs de la noise, et on y parle (surtout) de ce que la noise a légué à d’autres courants moins extrêmes, et comment la recherche de radicalité s’émancipe parfois du phénomène de mode pour opérer une convergence avec les sonorités noise plus « originelles ». Et évidemment, on y raconte plein de conneries, sinon ce serait pas Amplitudes.

Bonne écoute !

Tracklist : artiste – titre (album, date)

Extrait Tracks – « la noise » (Arte, 2005)

Russell Haswell – Confirmation of our Worst Wears (As Sure as Night Follows Days, 2016)

Prurient – Naturecum (Rainbow Mirror, déc. 2017)

16 Bitch Pile Up ! – Into the Air (Bury me Deep, 2007)

Merzbow + Keiji Haino + Balázs Pándi – How differ the instructions of the left from the instructions of the right ? Part I (An Untroublesome Defencelessness, 2016)

Theologian – extrait (BEFORE MY FLESH WAS TORN BY THE WORLD, 2016)

Matter – Surge (Paroxysmal, 2015)

Emptyset – Fragment (Recur, 2013)

Alva Noto – Uni Deform (Univrs, 2011)

Franck Vigroux – Camera (Camera Police, 2010)

Shapednoise – The Man from Another Place (Different Selves, 2015)

Gainstage – Light Change (Elevated Noise, 2016)

Cindytalk – On a Pure Plane (A Life is Everywhere, 2013)

Ian Nagoski – Feather (Warm, Coursing Blood, 2014)

The Dead C – Shaft (Patience, 2010)

Clipping. – Baby Don’t Sleep (Splendor & Misery, 2016)

Superstorms – Part 2 (Superstorms, 2012)

Pharmakon – Autoimmune (Bestial Burden, 2014)