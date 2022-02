Amplitudes : Room40 // 10.02.22

Ça faisait un moment qu’on n’avait pas dédié une tranche à un label, on en choisit donc un qui nous tient particulièrement à cœur : Room40. Né au crépuscule du millénaire dernier dans une volonté initiale de donner une chance à des compositeurs dans l’ombre, la maison australienne tenue par Lawrence English pourrait un peu rejoindre ce qu’on disait à propos de 12k et de son image de contre-culture musicale.

Pourtant, son unité ne se trouve pas tant dans sa patte sonore que dans son intégrité : la room 40 était le service de décryptage britannique des codes ennemis durant la Ière Guerre Mondiale, rencontre de cerveaux aux compétences diverses mais au but commun. Room40 se nourrit aussi de son éclectisme de forme pour alimenter une vision artistique globale de fond ; pas facile d’en faire un tour vraiment fidèle donc, mais Amplitudes va tenter de lui rendre hommage de son mieux.

Bonne écoute.

Tracklist :

Chihei Hatakeyama – Journey to the Imaginary Country (Moon Light Reflecting Over Mountains, 2015)

Pinkcourtesyphone – Lure / Beyond Exactly (Indelicate Slices, 2017)

Geneva Skeen – Leveled Ground, Bottomless Pit (Double Bind, 2020)

Ben Frost – You, Me and the End of Everything (Steel Wound, 2003)

M. Geddes Gengras – Vulture (Light Pipe, 2018)

I/O – Flightpath (Calm, 2001)

Kevin Richard Martin – Too Much (Sirens, 2019)

Beatriz Ferreyra – Echos (Echos +, 1978/2020)

Marina Rosenfeld – roygbiv&b II (Teenage Lontano, 2021)

Rafael Anton Irisarri – Reprisal (A Fragile Geography, 2015)

Lawrence English – March 16 – Heavy Breath of Silence / April 4 – And He Sleeps (The Peregrine, 2011/2015)