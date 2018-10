Amplitudes : Rocks psychédéliques // 11.10.18

Le rock on aime ça, le rock on en mange. Mais pas n’importe quel rock. Pour cette seconde émission de la saison, il sera donc question des rocks psychédéliques, de leurs origines jusqu’à leurs mouvances les plus récentes, qu’elles soient britanniques, japonaises, chantées, hurlées, grattées, pleines de beurre et de vapeur. Une seule consigne : que leurs niveaux de distorsion n’aient d’égal que leurs réverbérations.

Tracklist :

Can – Oh Yeah

Led Zeppelin – No Quarter

Pink Floyd – Let There Be More Light

Kikagaku Moyo – Smoke and Mirrors

Minami Deutsch – Sunrise, Sunset

Gnod – Spaced Man

Hey Colossus – Pit & Hope

Moss Folk – Veiled Visions

Gunn-Truscinski Duo – Seagull for Chuck Berry

HenrySpenncer – Eclipse

Acid King – Electric Machine

Weedruid – Zompire

Blaak Heat Shujaa – Land of freaks, Home of the Brave