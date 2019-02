Amplitudes : Reprises / Remixes // 31.01.19

L’équipe d’Amplitudes a décidé de justifier son nom pour cette tranche musicale éclectique dédiée aux remixes, aux reprises, aux reworks, aux variations… bref, aux approches plus ou moins fidèles d’artistes à des morceaux originaux passés par le prisme de leur inspiration ; et ça nous permet donc de vous proposer une des playlists les plus décousues et contrastées de ces derniers mois.

Avec en début d’émission les invités spéciaux Jean-Michel Sature et Jean-Baptiste Balance.

Tracklist :

Aphex Twin – April 14th (Murcof x Vanessa Wagner)

Emptyset – Function: Vulgar Display of Power (Roly Porter Variation)

Gavin Bryars – Raising the Titanic (Big Drum Mix – Aphex Twin)

Ricardo Villalobos & Max Loderbauer – Reblazhenstva (From Alexander Knaifel)

Carl Craig – At Les (Abul Mogard Remix)

The Outside Agency – Godspeed (Hecq Remix)

Codeine – A l’Ombre de Nous (Reprise de Francis Lai)

Nick Drake – Milk and Honey (Reprise de Jackson C. Franck)

Disasterpeace – Puzzle (Solar Fields Remix)

Amon Tobin – Surge (Frank Riggio Adaptation 3)

Sun City Girls – Me and Mrs. Jones (Reprise de Billy Paul)

Vincent Gallo (w/ PJ Harvey, John Frusciante & Jim O’Rourke) – Moon River (Reprise d’Henry Mancini)

Sophia Loizou – Divine Interference

Sonic Youth – Superstar (Reprise de Carpenters)

Vieo Abiungo – Why Dogs Mimic Sirens (Part Timer Remix)

Akkord – HTH020 (The Haxan Cloak’s Cloud of Witness)