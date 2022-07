Amplitudes : Plaisirs coupables² // 23.07.22

Petite session qui sent bon le relâchement et la relativité du bon goût pour Amplitudes, avec une transmission estivale où nous déversons nos amours les plus inavouées. Celles avec lesquelles nous avons vécu et grandi, qui nous ont fait rire et pleurer, que l’on aura allégrement partagé ou jalousement gardé (ou honteusement caché), et quelques autres plus récentes dont on a bien évité de se vanter ; y a un élitisme à préserver, bordel.

Considérant notre tranche d’âge canonique et notre absence chronique de cohérence ou de retenue, on retire nos brides et on vous propose de traverser avec nous les années MTV Music et Hit Machine jusqu’à quelques perles plus récentes, ainsi qu’une paire de clins d’œil à nos géniteurs sans lesquels nous n’aurions jamais pu vous proposer déjà 11 ans d’émissions toutes plus révoltantes les unes que les autres.

Bonne écoute.

Tracklist :

Bon Jovi – Keep the Faith (Keep the Faith, 1992)

Steely Dan – Only a Fool Would Say That (Can’t Buy a Thrill, 1972)

Cassius – I <3 U So (The Rawkers E.P., 2010)

French 79 – Hometown (Intro) / Hometown (Joshua, 2019)

Shogun – Vulcan (Katana, 2017)

Youthstar – This One Is Fat (Back to the Sauce, 2019)

London Grammar – Hell to the Liars (Truth Is a Beautiful Thing, 2017)

Mr.Kitty – After Dark (Time, 2014)

One-T feat. Cool-T – The Magic Key (The One-T ODC, 2003)

Devo – Time Out for Fun (Oh No! It’s Devo, 1982)

Jay-Z feat. Alicia Keys – Empire State of Mind (The Blueprint 3, 2009)

Jaffna – Eleven (Retrograde, 2018)

Coldplay – Everything’s Not Lost (Parachutes, 2000)

Erasure – Run to the Sun (I Say I Say I Say, 1994)

Francis Cabrel – La Corrida (Samedi soir sur la Terre, 1994)

Thylacine – Poly (Transsiberian, 2015)

Stardust – Music Sounds Better With You (Music Sounds Better With You, 1998)