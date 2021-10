Amplitudes : Percussions // 07.10.21

Certes, Amplitudes a réalisé par le passé une tranche sur les batteries. Sauf que l’équipe actuelle n’était pas là à ce moment, et que franchement, ça nous démange depuis quelques temps de donner nos avis tranchés d’esthètes sur le sujet. Histoire de ne pas complètement se répéter, on élargit l’horizon aux instruments à percussion. Y aura du classique et de l’exotique, du (relativement) conventionnel et de l’improbable. Dans tous les cas, ça va swinguer.

Bonne écoute.

Tracklist :

Masayoshi Fujita – Thunder (Bird Ambience, 2021)

Adzuki – Glass Float (Radio Sea, 2016)

Pantha du Prince – Transparent Tickle Shining Glace (Conference of Trees, 2020)

Kodō – Zoku (Blessing of the Earth [40th Anniversary Concert], 1989-2021)

Squarepusher – Orient Orange (Hello Everything, 2006)

Iannis Xenakis – Les Percussions de Strasbourg – Métaux (Pléïades, 1987)

múm – I’m 9 Today (Yesterday Was Dramatic – Today Is OK, 1999)

Paul Stîngă – Sîrba De La Drăgăneşti (Cimbalom = Cymbalum, 1980)

Beatrice Dillon – Clouds Strum (Workaround, 2020)

Eli Keszler – Measurement Doesn’t Change the System at All (Stadium, 2018)

Mr. 76ix – Arabic Acid (Experiment Four, 2012)

Stray Dogs – Tokoroa (And the Days Began to Walk, 2016)

DJ Python – ADMSDP (Mas Amable, 2020)

Merlin Ettore – Dominant Patterns (Dominant Patterns, 2021)

Photo : Drum Tao