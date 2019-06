Amplitudes : Musiques répétitives // 06.06.19

Avant-dernière émission de la saison dédiée aux musiques répétitives, avec quelques grands classiques pour ouvrir le bal, suivies de quelques influences plus récentes. Mais surtout des morceaux bien longs, histoire de ne pas perdre une miette de la ritournelle, tout en limitant le volume de conneries entre chaque.

Photo : Thomas Hawk

Tracklist :

Terry Riley – In C

Steve Reich – Drumming (part. IV)

Philip Glass – Train

Tangerine Dream – Phaedra (extrait)

Sam KDC – Feardom

Neu! – Hallogallo

Gnod & White Hills – Spaced Man

Dawn of Midi – Dysnomia (extrait)

Nik Bärtsch’s Mobile – Module 8_11

France – OTT (extrait)