Amplitudes : Musiques de fin du monde // 26.03.20

Bien sûr que le COVID-19 ne nous aura pas. Amplitudes se met à la réalisation artisanale pour respecter les règles de confinement mais continuer à faire vivre Radio Campus Paris, entre micros caverneux, absence de bonnette qui se fait ressentir et clics de souris intempestifs. Et l’actualité aidant, on s’en est inspiré pour proposer une tranche de deux heures sur les musiques de fin du monde (d’après nous), du pré- au post-apocalyptique, et même en per-apocalyptique, parce qu’on se demandait quels sons nous viendraient à l’esprit en toute circonstance. Faut être prêt pour tout et à tout moment en ces temps troublés où les produits de première nécessité semblent se résumer au PQ et au shampooing anti-pelliculaire. Voici donc notre tracklist en attendant qu’un tocsin ne sonne, et bonne écoute.

Tracklist :

Bohren & Der Club of Gore – Midnight Black Earth

Cities Last Broadcast – Bascule Bridge

Broken Note – War in the Making

Jackson C. Frank – I Want to Be Alone (Dialogue)

Philip Glass – Prophecies

Anders Brørby – The Logic Destruction of Man

Mark Morgan – Desert Wind

Aiko Aiko – Im Dämonengarten

Howard Stelzer – Accumulated Background Radiation

Lawrence English – Hapless Gatherer

Pessimist – Bloom

Godspeed You! Black Emperor – Moya

Photo : Jorge Silva sur Reuters