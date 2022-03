Amplitudes : Musiques de films – La revanche // 24.02.22

Aucun des résidents actuels d’Amplitudes n’a eu l’occasion de palabrer au sujet des musiques liées au Septième Art, déjà librement explorées durant un premier épisode de deux heures. Quatre ans plus tard, la team 2022 chausse donc ses plus gros sabots pour rapprocher à nouveau le grand écran et les bandes originales. Peut-être même qu’il y aura des interludes à base de débats remplis d’intelligence, du type « Pourquoi Quentin Tarantino est-il un fétichiste des pieds ? » ou « Existe-t-il un acteur ou une actrice alliant la palette émotive de Ryan Gosling et la délicatesse innée de Michelle Rodriguez ? ». Ou pas.

Bonne écoute.

Tracklist :

Portishead – Theme from « To Kill a Dead Man » (To Kill a Dead Man, Alexander Hemming & Portishead, 1994)

Ben Salisbury & Geoff Barrow – Skin (Ex_Machina, Alex Garland, 2014)

Geinoh Yamashirogumi – Winds Over Neo-Tokyo (Akira, Katsuhiro Ōtomo, 1988)

Shigeru Umebayashi – Efude (Yumeji, Seijun Suzuki, 1991)

Duke Ellington & Juan Tizol (Arrangement par John Wasson) – Caravan (Whiplash, Damien Chazelle, 2014)

Cliff Martinez – Wear Your Seat Belt (Solaris, Steven Soderbergh, 2002)

Michael Nyman – Trysting Fields (Drowning by Numbers, Peter Greenaway, 1988)

Susumu Hirasawa – Parade (Paprika, Satoshi Kon, 2006)

Vangelis – Rachel’s Song (Blade Runner, Ridley Scott, 1982)

Jocelyn Pook – Masked Ball (1999 Extended Mix) (Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999)

Clint Mansell – Xibalba (The Fountain, Darren Aranofsky, 2006)

Atticus Ross & Trent Reznor – Consummation (Gone Girl, David Fincher, 2014)

Patrick Cowley – Nightcrawler (School Daze, John Coletti, 1980)



Photo : Suspiria, Dario Argento (1977)