Amplitudes : Musiques anxiogènes – Back from the grave // 21.10.21

Difficile de résister à la tentation de refaire une émission sur ces musiques, surtout après les avoir évitées l’année dernière (bien que durant la dixième saison, y aura eu un focus sur les fantômes et les esprits qui les effleuraient). Et comme on a le prétexte que Nicolas n’a pas pu s’exprimer à ce sujet au premier épisode, on creuse les tranchées anxiogènes tels des fossoyeurs de sons à l’approche du 31 octobre, pour un second voyage en terres sombres en sa compagnie. On repousse donc les dark ambiances avec un soin tout particulier porté aux idées de déliquescence, de décomposition ou de putréfaction transposées en fréquences acoustiques : bref, du plaisir en barres.

Bonne écoute.

Tracklist :

André Bratten – Untitled 2 (Silvester Anfang, 2020)

Genocide Organ – God Sent Us I (Archive II, 2011)

Araphel – Evocation of the Wicked (Araphel, 2016)

Death Qualia – Bright Black (Fanged Contradiction, 2020)

Universal Messengers – Why You Want to Be a Junky (An Experience in the Blackness of Sound, 1970)

Wolf Eyes – Dead Hills (Dead Hills, 2002)

Zonal – System Error (Wrecked, 2019)

DJ Pacifier – Super Rev (Mighty Morphin’ Power Bangers, 2021)

Kreng – Wrak (Grimoire, 2011)

Contagious – Moon Wrasse (Contagious, 2019)

Nocturnal Emissions – T’ Cow’s Yed (Spiritflesh, 1988)

Nuno Veiga – Boa Morte (Decay, Death and Darkness – Aural Visions of Beksiński’s Art, 2018)

Svarte Greiner – Black Tie (Black Tie, 2013)

Photo : Untitled, Zdzisław Beksiński (1976)