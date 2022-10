Amplitudes : Musiques anxiogènes³ – Phobophobie // 20.10.22

Troisième volume sur les musiques anxiogènes, à l’approche du rendez-vous annuel du 31 octobre. Toujours plein de sons qui vous feront peur de manière plus ou moins directe, au niveau physique ou psychologique, de manière évidente ou non.

Petite règle supplémentaire pour Franck, qui doit trouver un moyen de réduire sa tracklist à moins de quatre heures : des morceaux évoquant des phobies précises, histoire de pimenter le défi. Bouh.

Bonne écoute.

Tracklist :

Clipping. – Haunting (Interlude) (There Existed an Addiction to Blood, 2019)

Sunn O))) – Sin Ninna (Black One, 2005)

The Caretaker – A Relationship With the Sublime (An Empty Bliss Beyond This World, 2011)

Throbbing Gristle – Hamburger Lady (CD.o.A: The Third and Final Report, 1978)

Kentaro Hayashi – Anabiosis (Peculiar, 2021)

Aaron Dilloway – Inhuman Form Reflected (The Gag File, 2017)

Deathpile – Addicted (G.R., 2003)

Gnaw Their Tongues – Le Chant de la mort (L’Arrivée de la terne mort triomphante, 2010)

Raime – Passed Over Trail (Quarter Turns Over a Living Line, 2012)

Halo Manash – irTAUTumInensin (SYoMA, 2004)

Hüma Utku – Fuel for the Flames (The Psychologist, 2022)

The Residents – Arctic Hysteria (Eskimo, 1979)

Tot Onyx – A Leaf Laughs (Senno I, 2022)

Uboa – Lay Down and Rot (The Origin of My Depression, 2019)

Ramleh – The Hand of Glory (The Hand of Glory, 1983)

All That We See or Seem – Myrskymielellä (All That We See or Seem, 2022)

Photo : The Backrooms (Found Footage), Kane Pixels (2022)