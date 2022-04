Amplitudes : Modern classical // 24.03.22

On s’est d’abord demandés chez Amplitudes si le « modern classical » était un genre clivant, voire un genre tout court. Nous avons finalement décidé qu’il était moins malhonnête de réaliser une tranche dessus que sur des compositions « expérimentales », fourre-tout par excellence de tous les arts comptant pour rien inclassables, et souvent de tous ceux qui sont aussi inécoutables ou injustifiables.

Le classique contemporain en diverge heureusement, brouillant les frontières entre les époques et les instruments, mariant rigidité caractéristique et fluidité créative, et accordant consonances et dissonances en des pièces qui valent définitivement plus que la somme de leurs parties. Tour d’horizon à notre sauce de ce style transversal et de quelques pépites glanées au fil des années.

Bonne écoute.

Tracklist :

Hania Rani · Dobrawa Czocher – Con Moto (Inner Symphonies, 2021)

Murcof x Vanessa Wagner – Philip Glass : Metamorphosis 2 (Statea, 2016)

Bersarin Quartett – Im Lichte des Anderen (II, 2012)

Disassembler – Debt (A Wave From a Shore, 2022)

Siavash Amini – What Wind Whispered to the Trees (What Wind Whispered to the Trees, 2014)

Björk – Black Lake (Vulnicura, 2015)

Max Richter – On the Nature of Daylight (The Blue Notebooks, 2004)

Art of Noise – The Holy Egoism of Genius (The Seduction of Claude Debussy, 1999)

Richard Skelton – Threads Across the River (Landings, 2009)

Freddie Mercury & Montserrat Caballé – La Japonaise (Barcelona, 1988)

Lubomyr Melnyk – Pockets of Light (Corollaries, 2013)



Photo : Hania Rani, Live from Studio S2, Mateusz Miszczyński (2008)