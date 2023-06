Amplitudes : Mode Balek⁵ // 15.06.23

Voici déjà notre dernier sursaut officiel pour cette douzième saison d’Amplitudes sur Radio Campus Paris ! Et dans la pure tradition de nos fins d’années radiophoniques, on en profite comme d’habitude pour diffuser plein de trucs sortis depuis juillet dernier, mais qu’on n’a pas eu l’occasion de proposer au décours des autres émissions. Trop souvent par manque de temps et certainement pas par absence complète de sens du timing, bien sûr. Aucun fil directeur donc, si ce n’est des plaisirs faussement coupables sur ce qui nous aura marqué cette année et qui méritait un passage sur les ondes des musiques tangentes.

Comme chaque fin de saison aussi, on réitère notre invitation aux personnes qui pourraient être intéressées de partager l’aventure Amplitudes en direct avec nous ; il y a des places pour les fous / courageux / dérangés partageant notre amour infini pour les sons plus ou moins électroniques, mais toujours en marge des chemins battus. N’hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou notre mail (amplitudes93.9@gmail.com), on vous répondra (même si le délai est parfois stochastique).

Sur ce, bonne écoute et bonnes vacances estivales.

Tracklist :

Ryoji Ikeda – Ultratronics 01 (Ultratronics, 2022)

Atsushi Izumi – Subconscious (Stasis III, 2022)

Uzhur – IC (S/T, 2023)

BlankFor.ms – Inside (In Part, 2023)

Martin Nonstatic – Intrinsic (Pulsatille, 2023)

Peter Knight – Shadow Phase (Shadow Phase, 2022)

Sorcery – Hypertask (Discrete Optimization, 2022)

Grandbrothers – Vertigo (Late Reflections, 2023)

Watine – Frolic Thrills (Cinétique géostationnaire, 2023)

Chypho – Leaping Swordfish (Episodes in Oceanography, Vol. 2, 2023)

SI feat. Narkomanta – Ebb (Inverturial, 2023)

Gary Wilkinson – Ninth Row (Spiritualist Church, 2022)

Shapednoise feat. Armand Hammer – Family (Absurd Matter, 2023)

Legiac – Tetrahydroharmine (Banisteriopsis Caapi, 2023)

Atom™ – Texturen IV (Texturen IV, 2023)

Photo : Shuffle (or not), Paul Goyette (2006)