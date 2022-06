Amplitudes : Mode Balek⁴ // 16.06.22

Nous y voilà déjà, la dernière de la onzième (!) saison d’Amplitudes ! Afin de faire tranquillement la transition vers une pause estivale bien méritée, on se détend avec une émission presque fourre-tout où l’on cause de plein de trucs sortis depuis juillet dernier mais restés sur le banc de touche. Une séance de rattrapage donc, pour les albums injustement oubliés, parus trop récemment ou bien tout simplement hors-sujet par rapport aux thèmes explorés ces douze derniers mois.

On se fait du coup plaisir sans réelle contrainte pour ce faux bilan musical, le regard déjà tourné vers l’année prochaine où vous pourrez normalement nous retrouver sur les ondes du 93.9 FM à la fréquence habituelle, l’horaire habituel et la durée habituelle. Plus encore, si vous vous sentez de nous rejoindre pour parler en direct des musiques électroniques (plus ou moins) tangentes (très majoritairement), n’hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ; on est gentils, rigolos, et on ne mord pas trop fort. Il y a aussi un Twitter qui a pointé le bout de son nez, mais l’équipe doit encore réviser ses sorts de nécromancie pour tirer le compte des cryptes informatiques et le ressusciter.

Sur ce, bonnes vacances et bonne écoute.

Tracklist :

Torn – The Beckoning (Borderline, 2022)

Rival Consoles – The Cloud Oracle (Overflow, 2021)

KMRU & Aho Ssan – Rebirth (Limen, 2022)

Yann Tiersen – Ker al Loch (Kerber, 2021)

Cell – Onwards System (Onwards System, 2022)

Joe la Mouk – Les Dieux du metal (Hardmouk, 2022)

SHXCXCHCXSH – Kong (Kongestion, 2022)

Jérémie Scheffler – Café crème 9h30 (-, 2022)

Clocolan – Eve of the Dark Sky (Empathy Alpha, 2022)

Marina Herlop – Abans Abans (Pripyat, 2022)

Sankt Otten – Angekommen in der Letzten Reihe (Symmetrie und Wahnsinn, 2022)

Pjusk – Uro (Salt og Vind, 2022)

Martinou – Submerged (Rift, 2021)

bvdub – Fear of Heights (Measures of a Greater Mercy, 2021)



Photo : Spinning a record to pieces at 12.500fps, The Slow Mo Guys (2018)