Amplitudes : Mode Balek² // 18.06.20

On arrive déjà à notre dernière transmission pour cette neuvième saison sur les ondes de Radio Campus Paris et, par complaisance et un léger manque d’inspiration, on s’est dit qu’une nouvelle émission en mode balek ne pouvait pas mieux résumer les neuf derniers mois fondamentalement chaotiques qui ont bousculé nos habitudes et nous ont poussé à innover, un peu, et improviser, souvent. On fouille donc dans les rebuts de précédentes émissions, parmi quelques sorties récentes, et revenons aussi vers des morceaux qui n’ont pas eu leur place ailleurs depuis septembre dernier pour vous offrir une playlist personnelle et riche qui célèbre l’entropie, et sera probablement l’une des seules à conjuguer l’accordéon, l’intelligence artificielle, la prose midlandaise de l’est et les ondes Martenot en un bordel organisé qui se solde par un final angoissant accéléré artificiellement à cause d’un pur manque d’anticipation.

Comme l’année dernière, on vous invite à nous contacter par ICI si jamais vous souhaitez complétez l’équipe d’Amplitudes qui n’est jamais trop étoffée, à la condition que vous puissiez supporter nos choix musicaux dénués de sens et notre absence de ligne éditoriale que personne ne nous reproche jamais vu qu’on diffuse en fin de programmation.

Bonne écoute, bonnes vacances, et rendez-vous en septembre.

Tracklist :

Ben Lukas Boysen – Clarion

The Soft Pink Truth – Sinning

Emptyset – Axil

Christine Ott – Todeslied

Igorrr – Musette Maximum

Scorn – Talk Whiff

Roger Eno & Brian Eno – Celeste

Roly Porter – An Open Door

Gastón Arévalo – Sur les traces des explorateurs

ASC – Dyad

Automatisme – Alter-Scape 7

Slow Reels – Miya

Photo : The Boat that Rocked, Richard Curtis (2009)