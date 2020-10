Amplitudes : Metal // 08.10.20

Pour cette émission, l’équipe d’Amplitudes sort de sa zone de confort et se place un peu en retrait grâce à des invités plus éclairés que nous sur le vaste univers du METAL. Tandis que les résidents se rendent disponibles pour appuyer sur les boutons de la console, placer des boutades douteuses et se saboter mutuellement leurs propres transmissions, d’autres vulgariseront (euphémisme) en studio pour présenter un premier jet de la vision éclectique, incertaine et pleine d’Amour d’un genre aux mille genres. Des chants gutturaux aux vocalises diphoniques, des riffs gras aux mélodies épiques, des relents djento-industriels à ceux du rhum de corsaires, cette tranche sur le METAL va du pire au meilleur dans une éternelle bienveillance.

Bonne écoute.

Tracklist :

Joe la Mouk – C’est sorcier

Decapitated – Veins

Rammstein – Du Hast

Summoning – Flammifer

System of a Down – Chop Suey!

Mick Gordon – BFG Division

Sylosis – Arms Like a Noose

Dethklok – Skyhunter

Enslaved – Roots of the Mountain

The HU – Yuve Yuve Yu

Alestorm – Captain Morgan’s Revenge

Ultra Vomit – Quand j’étais petit (feat. Lemmy)

Moonsorrow – Pakanajuhla

Nightwish – The Poet and the Pendulum