Amplitudes : Lumière // 22.09.22

Amplitudes rempile pour sa douzième saison ! Cet EHPAD radiophonique est toujours constitué de la même équipe :

– Thomas, qui se radicalise dangereusement du côté de la synthwave, et globalement des musiques que personne n’écoute

– Nicolas, qui doit sûrement trop tenir à sa santé mentale pour nous côtoyer deux fois par mois mais pense toujours à nous dans son gros cœur

– Franck, perdu depuis mars dernier après avoir conclu son fil rouge sur l’album Movements de Solar Fields, se demandant qui de Shapednoise, Clipping. ou Vladislav Delay doit prendre le relais

Pour entamer les hostilités de cette rentrée, qui au passage marque les 25 ans (!) de Radio Campus Paris, on s’intéresse à la lumière sous plus ou moins toutes ses formes. Monochromatique ou kaléidoscopique, aveuglante et salvatrice ou brillant par son lien indissociable à l’ombre, dans toutes ses variations linguistiques, ses applications physiques et ses éléments… Soyez témoins d’une tracklist à la hauteur de notre exigence en termes de qualité et de malhonnêteté.

Bonne écoute.

Tracklist :

Haruka Nakamura – Final View (Nujabes Pray Reflections, 2021)

Kerridge – FLA·1 (Fatal Light Attraction, 2016)

Stomu Yamashta – A Photon (Sea & Sky, 1984)

Loscil – Lux (Clara, 2021)

Delerium – Wavelength (Spheres, 1994)

AQXDM – Infrared (Infrared, 2019)

God Is an Astronaut – Forever Lost (All Is Violent, All Is Bright, 2005)

Rod Modell – Ultraviolet World (Incense & Black Light, 2007)

Swans – I Was a Prisoner in Your Skull (Soundtracks for the Blind, 1996)

Lumisokea – Flares (Apophenia, 2014)

Kyle Preston – Broken Photosynthesis (Geo, 2017)

Ian Hawgood – The Shattered Light / Where Shadows Never Fall (The Shattered Light, 2012)



Photo : Laser projected on the dome of the Kiev Planetarium, SchwEster (2016)