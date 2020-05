Amplitudes : Les couleurs // 21.05.20

En ce jeudi de l’Ascension, Amplitudes a focalisé son champ d’intérêt sur toutes les longueurs d’onde situées entre 380 et 780 nanomètres, pour une tranche radiophonique consacrée aux couleurs. Physique de comptoir, symbolisme discutable et digressions (mal)honnêtes sur la synesthésie séparent les morceaux d’une tracklist que l’on espère elle aussi haute en couleurs, pour un voyage acoustique nuancé à gradients pentus. Si le silence est d’or, la musique est alors sa palette iridescente, et vos cages à miel des toiles qui n’attendent que d’être peintes.

Bonne écoute.

Tracklist :

The Harmonic Choir and David Hykes – Rainbow Voice

Ian William Craig – Weight

Deaf Center – White Lake

Alva Noto – Uni Blue

Tim Hecker – Harmony in Blue I-IV

Fennesz – Black Sea

Bing & Ruth – Flat Line / Peak Color

UNKNOWNjp – Rose&Rose

Jacaszek – Goldengrove

Kangding Ray – Or

Marsen Jules – The Endless Change of Colour

Photo : Holi, the Festival of Colors, Poras Chaudhary