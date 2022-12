Amplitudes : Les animaux // 01.12.22

Initialement inspirés par nos collègues de Frictions, pour lesquels Franck a prêté sa maîtrise discutable de la réalisation le 7 novembre durant une émission dédiée aux animaux, nous proposons à notre tour une vision musicale de nos amies les bêtes.

De poilus à écaillés, qu’ils soient réels ou légendaires, tantôt sauvages et tantôt domestiqués, démontrons que les animals sont tout aussi attachants en musique que dans la vraie vie.

Bonne écoute.

Tracklist :

Biosphere – Birds Fly by Flapping Their Wings (Dropsonde, 2006)

Fausten – Evisceration (Fausten, 2013)

Aot-x – The Wildlife (Per Aspera Ad Astra, 2018)

Arikon – Nahash Akalaton (The Prophet’s Blood Is Boiling, 2018)

Dag Rosenqvist – Whatever It Takes to Disappear (Elephant, 2016)

Mans Best Friend – Protection and Comfort (Time Void, 2020)

Becoming Animal – Doorway to the Sky (A Distant Hand Lifted, 2017)

Ljudbilden & Piloten – Domesticated Animals (Osso Bucco / Ljudbilden & Piloten, 2004)

Zinovia – Chimera (The Gift of Affliction, 2013)

Lowercase Noises – Depths (Migratory Patterns, 2011)

Giulio Aldinucci – Phoenix (Shards of Distant Times, 2020)

Arpatle – Exodus (Extinct, 2020)

Yellow Swans – Foil (Being There, 2010)



Photo : L’Arche de Noé sur le Mont Araraat, Simon de Myle (1570)