Amplitudes : Le grand air // 09.04.20

Déjà plus de trois semaines que vous vous confinez bien sagement, public doué de raison et d’abnégation, et conchiez sur tous ces promeneurs qui se découvrent une soudaine passion pour leurs chaussures de sport au placard depuis 10 ans, que vous êtes témoins impuissants face aux personnes qui semblaient attendre un confinement sanitaire pour sortir leurs animaux d’habitude trop envahissants et promener des enfants qui étaient pourtant très bien jusque là devant leurs Switch (l’inverse est vrai également).

Mais vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous n’êtes pas de ceux-là. Vous prenez sur vous et ne prétextez pas d’un motif familial impérieux en Bretagne ou au bord de la Méditerranée en plein milieu des vacances scolaires officielles pour fuir votre logement, car vous êtes quelqu’un de bien. Et comme vous êtes quelqu’un de bien, Amplitudes vous offre, à travers sa liste de lecture sentant bon l’air frais et les grands espaces, ce que vous ne pouvez plus qu’observer de votre fenêtre et rêver de retrouver un jour (pas tout de suite), maintenant que votre logement est aussi votre cellule d’isolement. Rendez-vous en territoires venteux et au milieu de prairies verdoyantes, soyez témoins d’évènements microcosmiques dans les hautes herbes et étendez-vous finalement sur une mer de cumulus cotonneux avec nous pour deux heures de grand air.

Prenez soin de vous, restez chez vous car il ne reste plus que ça à faire, et bonne écoute.

Tracklist :

Hotel Neon – The Crushing Weight

Aphex Twin – #3

James Murray – The Sea in the Sky

Bersarin Quartett – Im Lichte Des Anderen

Marsen Jules – Cœur Saignant

Illuha – Diagrams of the Physical Interpretation of Resonance

Eddie Logix – Lake of the Clouds

Solar Fields – Breeze

Nomak – Sanctuary

Roger Eno – The Black Cat

Roger Eno – Sunburst

Telefon Tel Aviv – The Birds

Photo : Affiche de O’Brother, Where Art Thou ?, Joel et Ethan Coen (2000)