Amplitudes : Le feu // 19.05.22

Après une petite série d’émissions où il y avait probablement plus de monde en studio qu’à nous écouter sur les ondes, retour en petit comité sur un thème prometteur : le feu. Étant certainement l’une des découvertes les plus importantes de l’humanité avec la roue, l’atome et le Squatty Potty, le monde de la musique s’en inspire forcément des manières les plus variées pour rendre hommage à cet élément souvent synonyme de vie et de chaleur, parfois aussi associé à la destruction ou le renouveau. Tour d’horizon de ce phénomène physique et universel, avec une sélection à plusieurs niveaux de lecture.

Bonne écoute.

Tracklist :

The Prodigy – Firestarter (The Fat of the Land, 1997)

Dusty Kid – The Arsonist Part .1 (Fura Prana/The Arsonist Pt. I/Rappiu, 2015)

Arne Deforce & Mika Vainio – Phlegethon (Stream of Fire) (Hephaestus, 2014)

Lost Bodies – Προμηθέας | Prometheus (Specific Ocean, 2019)

Jackson C. Frank – Milk and Honey (Jackson C. Frank, 1965)

m² – White Breach (The Frozen Spark, 2005)

DragonForce – Through the Fire and Flames (Inhuman Rampage, 2006)

Electric Six – Danger! High Voltage (Fire, 2003)

Clipping. – Intro / Something Underneath (Visions of Bodies Being Burned, 2020)

Dark Soho – Kerbaros (Combustion, 2002)

Ian William Craig – Open Like a Loss (Red Sun Through Smoke, 2020)

Jordan Keuring & FlowerBed – The Last Embers of What Was Once Beautiful (Hollowed, Forgotten Memories, 2020)

Krister Linder – Pure Like Fire (Across the Never, 2019)

Nigh/T\Mare – Deflagration of Hell (Hypnagogia, 2018)



Photo : Piano Transplants by Annea Lockwood, Greg Harms (2019)