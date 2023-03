Amplitudes : La mort // 23.02.23

Quoi de mieux, à l’aube du printemps, qu’une émission dédiée à… la MORT ? Seule certitude universelle sur le chemin de tout un chacun, on peut y voir une fin comme une étape vers autre chose ; soyez libres de croire ce qui vous fait du bien. Mais en attendant, on tente de monter une tracklist en hommage à ce passage obligé de l’existence, pas forcément aussi dépressif qu’il n’y semble.

Bonne écoute.

Tracklist :

Tim Hecker – That World (Anoyo, 2019)

John Carpenter – Purgatory (Lost Themes, 2015)

Arnod Vorrzpkngrr – Sad Pimp (Explodead – Volume Three, 2018)

Herz Jühning – Kreislauf (Samsara, 2018)

Tegh – Downfall V (Downfall, 2017)

Steve Roach + Roger King – A Daze Wage (Dust to Dust, 1998)

Diasiva – Bodybags (Doublefade, 2016)

Raku – Reaper (Reaper, 2022)

Andrea Belfi – Roteano (Natura Morta, 2014)

Arne Weinberg – Beauty in Decay (Beauty in Decay, 2002)

Blakk Harbor – Sacrificium (Madares, 2018)

Atrium Carceri – Catacombs of the Forgotten (The Untold, 2013)

Constantine – Fos (Hades, 2017 / 2019)

Photo : Tombe de la famille Riddle au Harry Potter Studio Tour, Robert Clarke (photo éditée, 2012)