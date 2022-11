Amplitudes : Hip-hop alternatif // 17.11.22

Il y a bien eu une émission Rap il y a quatre ans, mais aucun d’entre nous n’était là ; on élargit donc le thème au genre du hip-hop, versant alternatif parce que c’est Amplitudes.

Verve assassine ou beatmaking du turfu, probablement les deux en même temps plus un peu d’histoire pour les quelques curieux dans notre public, tour (pas assez) exhaustif de cet enfant commun de la soul, du funk et du dub jusqu’à ses propres rejetons qui ont été alimentés à leur tour par le hip-hop.

Bonne écoute.

Tracklist :

Aim – Let the Funk Ride (Means of Productions, 2003)

Mos Def – Hip Hop (Black on Both Sides, 1999)

City Morgue – Everything Is Broken (City Morgue Vol.3: Bottom of the Barrel, 2021)

Buck 65 – Wicked and Weird (Talkin’ Honky Blues, 2003)

Scorn feat. Kool Keith – Distortion (The Only Place, 2021)

Injury Reserve – Top Pick for You (By the Time I Get to Phoenix, 2021)

El-P feat. Trent Reznor – Flyentology (I’ll Sleep When You’re Dead, 2007)

Clipping. with Pedestrian Deposit – Attunement (There Existed an Addiction to Blood, 2019)

Space Afrika feat. Blackhaine – B£E (Aya Wavefold) (Honest Labour, 2022)

Die Antwoord – Ugly Boy (Donker Mag, 2014)

Novelist – The Sapphires (Quantum Leap, 2020)

Dälek – Holistic (Precipice, 2022)

Pink Guy – Kill Yourself (Pink Guy, 2014)

Rainy Miller – ii Preface, Benevolence (Desquamation (Fire, Burn. Nobody), 2022)

Roots Manuva – Man Fi Cool (Dub Come Save Me, 2002)

Wax Tailor – Where My Heart’s at (Tales of the Forgotten Melodies, 2005)

Dawuna – The Ape Prince (Glass Lit Dream, 2021)

Photo : Dälek, Honza Walda Valík (2020)