Amplitudes : Hecq – Ben Lukas Boysen // 26.09.19

Début de saison en duo avec notre désormais résident Thomas, durant une émission consacrée au berlinois Ben Lukas Boysen et son alias Hecq. On essaye de rendre hommage à celui qui, aux yeux de certains, est un des artistes les plus méconnus mais aussi les plus essentiels du game électronique tangent, quand quasiment tout ce qu’il décide d’explorer se fait automatiquement retourner et transcender. Ambient, néoclassique, IDM, breakbeat, bande son, jungle, field recording et même dubstep, rien n’a résisté à sa magie sur ses plus de 15 ans de carrière, et on essaye de vous transmettre notre amour pour lui à travers une sélection non-exhaustive et forcément arbitraire de certains de ses meilleurs moments.

Tracklist :

Hecq – Tahoe (A Dried Youth, 2003)

Hecq – Suck (Scatterheart, 2004)

Hecq – Scumdrum (Bad Karma, 2005)

Hecq – 0012 (0000, 2007)

Hecq – Dis (Night Falls (Remastered), 2008-2016)

Hecq – I Will Survive (with Nongenetic) (Steeltongued, 2009)

Hecq – Sura (Sura, 2010)

Hecq – Bane (Avenger, 2011)

Ben Lukas Boysen – Nocturne 3-4-1-2 (Gravity, 2013 et Spells, 2016)

Ben Lukas Boysen – 16° (… And Darkness Came, 2012)

Hecq – Flame II (Horror Vacui, 2013)

Hecq – Vertox Dreaming (Conversions, 2014)

Hecq – Home by Nights (Chansons de Geste, 2017)

Hecq – IV (Mare Nostrum, 2015)