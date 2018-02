Amplitudes : Franck Vigroux + Mika Vainio // 01.02.18

Une émission un peu spéciale, puisque nous eûmes l’honneur d’avoir notre premier (et certainement dernier) invité de la saison en studio, en la personne de Franck Vigroux. Alors on a parlé de lui bien sûr, de son dernier album Barricades, de ce qui l’anime de Iannis Xenakis à Scott Walker, des harmonies de la dissonance et de la complémentarité de sa musique avec des visuels… Mais aussi de son partenaire de crime Mika Vainio, avec qui il a collaboré. L’occasion idéale de causer de lui sans trop raconter de conneries, dans une tentative presque futile de lui rendre hommage après qu’il nous a quitté en avril 2017. 50 minutes, c’est trop peu pour couvrir toute l’étendue d’un talent qui traversera certainement les âges, mais on espère surtout vous rendre curieux de creuser l’incroyable discographie du non moins incroyable finnois.

On en revient juste aux vivants, dans cette introduction bien trop longue, pour vous conseiller chaudement de vous déplacer voir Franck Vigroux :

le jeudi 15 février à l’Espace Culturel André Malraux du Kremlin Bicêtre, en duo avec Laurent Gaudé, pour assister à la lecture musicale Le Chant des Ombres

le mercredi 7 mars au Centre Pompidou pour la première du live A/V Chronostasis, avec Antoine Schmitt aux visuels

Et on nous a même soufflé hors-antenne qu’un nouvel album de Vainio & Vigroux verra le jour plus tard cette année chez Cosmo Rhythmatic, mais chut, c’est un secret.

Tracklist :

Franck Vigroux – Barricades

Iannis Xenakis – Concret PH

Suicide – Ghost Rider

Franck Vigroux – La Chair

Lou Reed – Metal Machine Music

Scott Walker – Jesse

Vainio & Vigroux – Mutant

Pan Sonic – Kierto

Pan Sonic – 7’06’ ‘

Mika Vainio – Magnetism

Mika Vainio – Load

Ø – Heijastuva