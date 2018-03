Amplitudes : Focus sur l’Iran // 29.03.18

Amplitudes translate temporairement vers l’Orient pour cette émission consacrée à ces artistes iraniens qui nous bousculent depuis maintenant quelques années. De l’ambient cathartique à la drum’n’bass sismique en passant par le metal made in Teheran, on a essayé de donner une voix à la scène émergente qui souhaite plus que tout affirmer son identité dans un climat qui ne favorise pas vraiment l’expression de l’individu. Voici donc notre pot-pourri de musiques tangentes de l’Iran qui, à défaut d’être soutenue dans leur pays d’origine, arrivent en conséquence à résonner au-delà des frontières.

Tracklist :

Siavash Amini – The Wind

Pouya Ehsaei – RocRast #12

Arash Akbari – You Were Real

Saint Abdullah – hy.poc.risy

Sote – Electric Deaf

Porya Hatami – Land

Umchunga – Should Have Been Done Now

Tegh – Downfall III

Erancnoir – Heulen

9T Antiope – Telophase

Siavash Amini – Subsiding / Blurring Contentment