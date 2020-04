Amplitudes : ÉMOTIONS // 23.04.20

Que se passe-t-il lorsque l’équipe d’Amplitudes décide de s’attaquer à un sujet dont l’absence notable de maîtrise n’égale que son enthousiasme sans limite à l’idée d’en parler ? Eh bien, ça donne deux heures en roue libre à discuter sur le thème des ÉMOTIONS, quelles sont-elles (un peu), comment interagissent-elles entre elles pour former des complexes qui valent plus que la somme de leurs parties (beaucoup), la manière dont elles sont ressenties par chacun de manière unique à travers la musique, évidemment… Et ce raz-de-marée émotionnel, associé au pouvoir désinhibant de l’éthanol, nous emmènera peut-être même à entrouvrir la porte de nos jardins secrets, afin de faire de cette transmission un moment intime avec vous, chères auditrices et chers auditeurs, et de vous rappeler que les ÉMOTIONS ne connaissent ni les frontières, ni le confinement.

Prenez soin de vous et des vôtres, et bonne écoute.

Tracklist :

Federico Durand – El Libro De Los Árboles Mágicos

Ben Frost – Híbakúsja

Richard Devine – Corina Chirac

Portishead – Machine Gun

The Star Pillow – Moving Grey

Nick Cave & The Bad Seeds – O Children

Irezumi – VI

Solar Fields – Feelings

Floex – By the Wall

Sutcliffe Jügend – Bludgeoned (I Am the One)

AES Dana – Ashen

William Basinski – For David Robert Jones