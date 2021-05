Amplitudes : Dub & Ambient Techno // 06.05.21

Petite émission à la bien, où on a eu envie de se relâcher à l’approche imminente de la réouverture tant attendue des terrasses. On glisse dangereusement vers la house, mais soyez rassurés, la poussière, la texture, les beats étouffés et les atmosphères enfumées resteront notre refuge. Inspirez, expirez. Recommencez, et laissez-vous porter avec nous dans la détente brouillardo-aquatique des territoires sonores parfois oubliés, et de plus en plus souvent méprisés de la techno dilatée. Sortez-vous donc un jus de bagarre houblonné aux teintes pétrolifères, mettez un casque sur vos oreilles, allongez-vous dans un fauteuil et fermez les yeux. Tout va bien.

Bonne écoute.

Tracklist :

Basic Channel – Phylyps Trak (Phylyps Trak EP, 1993)

Porter Ricks – Nautical Dub (Biokinetics, 1996)

Lars Leonhard – Whispering Colors (Stella Nova, 2015)

Andy Stott – Fear of Heights (Fear of Heights EP, 2007)

Rainer Veil – Negative Space (New Brutalism, 2014)

Apologist – Landfall (Air Foundry, 2021)

Deadbeat & Paul St. Hilaire – Little Darling (The Infinity Dub Sessions, 2014)

G.W. – UUU (Inter, 2015)

Ott – Smoked Glass and Chrome (Blumenkraft, 2003)

Rhythm & Sound w/ Bobbo Shanti – Poor People Must Work (Carl Craig Remix) (See Mi Yah (Remixes), 2006)

Vladislav Delay – Raamat (Multila, 2000)

Radius – Interpolation [Eight] (Interpolation Tapes [Restoration Two], 2017)

Photo : Wolfgang Voigt presents GAS @ CTM Festival (2009)