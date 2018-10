Amplitudes : Drones // 25.10.18

Plus de deux heures de bourdons intensifs pour cette troisième émission de l’année dédiée aux sonorités infinies. Une équipe presque au complet (toutes nos pensées à notre très cher Franck qui ne faisait que son travail). Au programme : du drone, du drone, et du drooooooooooooooooooooooooooooooooone.

Tracklist :

The End Of The World Championship – Balance Beam I

Yann Gourdon – Yann Gourdon

Mats Erlandsson – Synthetic Cristal

Deathprod – Treetop Drive 3

Pool Of Light – Typhoon

Stars Of The Lead – Music For Twin Peaks Episode #30

Demian Castellanos – Upstream

Jonny Greenwood – Henry Plainview

Philip Jeck – Demolition

Hellvete – Droomharmonium VII

Ellen Arkbro – For Organ & Brass