Amplitudes : Discrepant // 23.11.17

Une émission consacrée au jeune label Discrepant. On y écoute des morceaux longs et bizarres, surtout à la fin. Au début ça reste rigolo. Ecoutez, vous verrez bien (et mettez fort, j’ai encore foiré les niveaux).

Tracklist :

Johnny Kafta Anti Vegetarian Orchestra – Feed The Hostage

Andy Moor & Yannis Kyriakides – Wasting Away

Mutamassik – Aabye

Chupame El Dedo – La Maté

Gonzo – Agora Baixou o Sol

Tiago Morais Morgado – Laurindinha

Old Komm – Ventspils Theme – 1st Movement

Charbel Haber – 22 21

Cédric Stevens – Lost in Graçac

Kink Gong – Epeme

Yannick Dauby – Untitled B

O Morto – The Spirits

Gonzo – Dies Irae A side