Amplitudes : Défi Scrabble // 08.04.21

Cette semaine, Amplitudes a choisi de s’affranchir des contraintes de genres ou d’artistes pour proposer une émission à la tracklist hétéroclite, et a pris comme fil directeur une règle improbable qui a testé nos capacités d’adaptation. Le challenge était de sélectionner des artistes dont la première lettre, vrai nom ou pseudonyme, avait une valeur supérieure ou égale à huit dans ce bon vieux Scrabble. Français bien sûr, parce que le polonais aurait été trop simple. Pour ceux qui l’ignorent, ces lettres sont le J, le K, le Q, le W, le X, le Y et le Z. Un thèmeàlacon de prime abord, mais aux résultats qui comptent triple, au moins.

Bonne écoute.

Tracklist :

Yagya – Rigning Einn (Rigning, 2009, Remaster 2018)

Q3A – The Very End of You (Deva Station EP, 2017)

Kazuki Koga – Take and Slack / Harder Isn’t Hardness / Overhang Ledge / Seil (The Salathé Wall, 2015)

Klein – Claim It (Lifetime, 2019)

J. Campbell – Bromeliad in Bloom (A Death at the Steelworks, 2017)

JK Flesh – Fear of Fear (Worship Is the Cleansing of the Imagination, 2013)

KMRU – Well (Peel, 2020)

Yello – Tremendous Pain (Zebra, 1994)

Zinovia – The Blue Shade of Dawn Covered Your Skin (The Gift of Affliction, 2013)

Xiu Xiu – Laura Palmer’s Theme (Plays the Music of Twin Peaks, 2016)

W-H-I-T-E – Catacomb Your Hair (Twin Tigers, 2011)

Yuji Kondo – Human Chord (Faces Past, 2017)

J Majik – Hold You (Full Circle, 2019)

Karen Gwyer – You Big (Kiki the Wormhole, 2013)

N. B. : Pour votre gouverne (et surtout la mienne), JK Flesh est bien de Birmingham et non de Manchester.

Photo : La Vie d’artiste, François-Xavier Delmeire (2019)