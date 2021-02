Amplitudes : Cordes // 11.02.21

Amplitudes a déjà consacré une émission à la batterie, aux cuivres et au piano. Détour aujourd’hui par la famille des cordes, dont les timbres et les harmonies semblent être des vaisseaux parfaits pour illustrer toute la relativité du temps et toute la versatilité des émotions. Des instruments classiques à d’autres exotiques, du drone au psychédélique, du funèbre au transcendant, tour d’horizon éclectique de ce qui peut être frotté, pincé, frappé, ou les trois à la fois tant que ça fait vibrer votre propre corde sensible.

Bonne écoute.

Tracklist :

Julia Kent – Heavy Eyes

Stars of the Lid – Requiem for Dying Mothers (Part 2)

MMMD – Qoxra

Constantine Skourlis – Reality Cancelled

Tarawangsa Sonic Ensemble & ɟɐɥɯᴉ ɯnɹsʎᴉp – Jatiniskala / II

Carl Stone – Rinka

Hecq – Night Falls (Reworked by Christoph Berg)

Bombay Dub Orchestra – Strange Constellations

Tinariwen – Wartilla (Dan Carey Dub)

Henrik Meierkord – Gryning

Hammock – Universalis

A Silver Mt. Zion – Broken Chords Can Sing a Little

Slow Meadow – Quintana

Richard Skelton – Stolen Ground