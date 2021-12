Amplitudes : Collaborations // 02.12.21

Nous avions déjà teasé le thème la dernière fois, on plonge donc avec plaisir dans les collaborations pour en explorer leurs différentes facettes. Que ces projets laissent les auras individuelles s’exprimer ou que leurs frontières se brouillent allègrement dans un alignement des longueurs d’ondes, une constante domine invariablement (enfin presque, mais Amplitudes ne choisit que de la qualité) : l’ensemble vaut toujours plus que la somme de ses parties. Accompagnez-nous alors pour un voyage en haute altitude, où la création se transcende dans les dialogues silencieux, et où s’associer trace en filigranes une voie pour mieux se découvrir.

Bonne écoute.

Tracklist :

Gil Scott-Heron, Makaya McCraven – I’m New Here (We’re New Again: A Reimagining by Makaya McCraven, 2020)

Plumbline / Roger Eno – A Few Streets Away (Transparencies, 2021)

Merzbow + HEXA – Merzhex Part 4 (Achromatic, 2018)

Slow Walkers – Procession (Slow Walkers, 2013)

Nadja / Troum – Part 2 (Dominium Visurgis, 2010)

Lustmord & Karin Park – Hiraeth (Alter, 2021)

Todd Barton and Ursula K. Le Guin – Long Singing (Music & Poetry of the Kesh, 1985)

Deepchord & Pulshar – Undercover (Version 2) (Undercover, 2015)

Higher Intelligence Agency & Biosphere – Gas Street Basin (Birmingham Frequencies, 2000)

Monolog feat. Balkansky – AEAEGF (Merge, 2014)

Burning Star Core / Prurient – Confiscation (Ghosts of Niagara, 2005)

Alva Noto + Ryuichi Sakamoto – Glass (Glass, 2018)



Photo : Alva Noto and Ryuichi Sakamoto site specific performance at the Glass House, Derrick Belcham (2016)