Amplitudes : Clicks & Cuts // 26.10.17

Deuxième émission de la saison, et on continue sur notre lancée thématique. Au programme, glitch, clicks & cuts et variations autour de l’IDM.

Tracklist :

Ryoji Ikeda – C0:: Coda (For T.F.)

Neina – Clairvoyance

Oval – Store Check

Vitor Joaquim – Ganda

Alva Noto & Opiate – Opto Files 1

Jan Jelinek – They, Them

Gramm – Ment

Frank Bretschneider – Machine Gun

Andrea Taeggi – Merry-Go-Raum

Gescom – Slow Acid

Jega – Rigid Body

Jello – Conokut

Grier Edward Carson – Oct 9 2008 0600

SND – Untitled

Mark Fell – Multistabilty 10-A

Prefuse 73 – Storm Returns

Hecq – IV