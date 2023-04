Amplitudes : Bass music // 06.04.23

Après un Amplimondes récent au Royaume-Uni, nous y retournons temporairement en solo pour parler d’un style originaire d’Outre-Manche. Rythmes syncopés, lignes de basses moelleuses, mélodies cisaillantes ou en lames de fond, Amplitudes concentre son attention sur la bass music / UK bass, afin de mieux sortir du cadre créé par un genre qui a brisé les frontières depuis longtemps. Que ce soit de la part de certains pontes ou de leurs héritiers récents, ça va wobbler sec.

Bonne écoute.

Tracklist :

Benton – Skeptics (Skeptics / Thermo Stellar, 2011)

Skream feat. Warrior Queen – Check-it (Skream!, 2012)

Loefah – Woman (Woman / Midnight, 2014)

Kryptic Minds – The Things They Left Behind (Can’t Sleep, 2011)

Andy Stott – Violence (Faith in Strangers, 2014)

Dizzee Rascal feat. Jeanine Jacques – I Luv U (Boy in Da Corner, 2003)

Ruff Sqwad – Functions on the Low (White Label Classics, 2012)

Wiley – Eskimo 3 (Brand New Flex Refix) (Ice Pole, 2002)

Disclosure feat. Sinead Harnett – Boiling (The Face EP, 2012)

SBTRKT feat. Raury – Higher (Wonder Where We Land, 2014)

Rebound X – Rhythm N Gash (Pj Bridger Refix) (Pj Dubs 02, 2021)

Gin Tonic Orchestra – Rage Jaune (Shyance, 2023)

Machinecode – Mining (Samurai, 2014)

Rainer Veil – Digital Spit (Vanity, 2019)

Birdy – Shelter (Essáy’s Tearful Edit) (-, 2012)

Photo : Roland TR-808 et module Erica Synths Bassline (Montage)