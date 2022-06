Amplitudes : Ant-Zen // 02.06.22

Avant-dernière de la saison pour Amplitudes, consacrée à un autre label à l’histoire quasiment aussi longue que la vie de Thomas. Vous avez été révulsés par Hospital Productions début avril ? Pas de chance, on va poursuivre l’exploration des musiques nées dans les inspirations industrielles avec la maison allemande Ant-Zen. Quoique de façon souvent plus rythmée cette fois-ci, ce sanctuaire a lui aussi contribué à donner ses lettres de noblesses aux sons atonaux, ambiances abrasives et autres pérégrinations masochistes aux relents acoustiques rouillées, lorgnant au cours du temps vers des échos technoïdes bienvenus. On va donc essayer de rendre hommage comme on le peut (forcément pas assez) au bébé de Stefan Alt, qui comme souvent dans ce genre de projet, est passé de moyen d’exposer les travaux confidentiels de quelques connaissances à une structure bien plus grande qu’il ne l’aurait imaginé.

Bonne écoute.

Tracklist :

:wumpscut: – Black Death (French Concept) (Dried Blood, 1994)

P·A·L – Zeichen (Signum, 1995)

Imminent Starvation – Dislocation 2 & 3 (Human Dislocation, 1997)

L’Ombre – Disappear (Medicine for the Meaningless, 2002)

Black Lung – Second Movement (Choirs of Cattle) (The Sound of Meat, 2003)

Axiome – Nonante-dix (Il pleut des Cordes, 2005)

Synapscape – Tragic Figures (Scenes From a Galton’s Walk, 2006)

Geneviéve Pasquier – Don’t Think I Am… (Virgin Pulses, 2006)

This Morn’ Omina – (The) Rûach (of God) (L’Unification des forces opposantes, 2011)

Blakk Harbor – Sacrificium (Madares, 2018)

Philipp Münch – Shifting People (Mondo Obscura, 2012)

Matter – Range (Primitive Forms, 2018)

Ah Cama-Sotz – Orazione (Chimère Obscure, 2022)