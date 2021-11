Amplitudes : Ambient² – Mirage de l’humeur // 18.11.21

Après une émission marathonienne pour les corps et les esprits il y a deux semaines, au moins les deux tiers de l’équipe amplitudienne ont eu besoin de partir un week-end prolongé en amoureux pour se ressourcer. Incidemment, on se retrouve dix jours après à l’aube de la transmission suivante, surpris du temps qui passe vite et d’un thème encore incertain. Pour garder la tête haute sans trop se compliquer la tâche pour cette fois, nous avons décidé de consacrer une nouvelle tranche à la musique ambient. Comme d’habitude, dirons les mauvaises langues ; eh bien non. Malgré des recours inévitables à certaines habitudes du genre, on tentera d’en brouiller les frontières, sélectionnant tantôt des extraits improbables qui s’y fondent naturellement, et tantôt d’autres vendus comme tels mais semblant puiser leurs inspirations majeures ailleurs. Un peu à l’image de la couverture de l’article, rappelant un mélange entre topographie sous-marine, désert imaginaire et paysage arctique, alors que la réalité nous transporte au pied de monts martiens. Virage des sens et mirage de l’humeur pour un voyage qui n’oublie évidemment pas une bonne dose de mauvaise foi pour se justifier.

Bonne écoute.

Tracklist :

Alessandro Cortini – Scappa (Forse 3, 2015)

Dryft – Convade (From Stasis, 2021)

Saphileaum – Rain (Echoes of the Physical World, 2018)

Arash Akbari – For the Stillness of Watching the World Through Your Eyes (The Rest Is Silence, 2017)

Mutilomaquia – The Remains of the Disappeared (No Matter How Wet With Tears the Palms Become, All Our Hopes Will Turn Into Black Sludge, 2020)

Sonmi451 – Seven Signals in the Sky (Seven Signals in the Sky, 2021)

Rafael Anton Irisarri – Fright and Control (Peripeteia, 2020)

Edith Progue – 4 P.M. (Timeline, 2006)

Matthias Puech – Homeostasis (A Geography of Absence, 2021)

Constance Demby – Om Mani Padme Hum (Skies Above Skies, 1978)

Martin Brugger – Flat on the Water’s Surface (Music for Video Stores, 2020)

Pita – 3 (Get Out (Remastered), 1999 – 2008)



Photo : Stepping It Up in Arabia Terra, NASA/JPL/University of Arizona (2020)