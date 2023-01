Amplitudes : 90 bpm et moins // 29.12.22

Durant la dernière émission de l’année 2021, nous avions fait le pari de nous rendre sur la piste de danse avec comme contrainte de ne rien diffuser sous les 120 battements par minute, histoire de provoquer du headbang et des envies de bouger les pieds en rythme.

Pour le crépuscule de 2022, on déménage dans la chillroom voisine où les cavalcades frénétiques s’étouffent dans la distance. Atmosphères enfumées, lumières tamisées et temps ralenti seront au cœur de ce réveillon où l’on fixera une limite maximale de 90 bpm à ne dépasser sous aucun prétexte.

Bonne écoute, et que cette nouvelle année vous porte où vous le souhaitez.

Tracklist :

Martin Nonstatic – Trochilidae (Ligand, 2017)

Pye Corner Audio – Lost Ways (Stasis, 2016)

Aphex Twin – Acrid Avid Jam Shred (…I Care Because You Do, 1995)

Valance Drakes – Angels Can Still Feel Fear (A Patternless and Endless Soul, 2021)

Råå – Viken (Skånes Järnvägar, 2018)

Zero 7 – Passing By (When It Falls, 2004)

Azaleh & Eikona – In Aeternum (-, 2016)

NAP – Íntima (Íntima, 2020)

Kokoroko – Abusey Junction (Kokoroko, 2019)

Krister Linder – Cowboys & Snowdens (Across the Never, 2019)

Kryptic Minds feat. Alys Be – Can’t Sleep (Can’t Sleep, 2011)

Röyksopp – Röyksopp Forever (Junior, 2009)

Autechre – recks on (Exai, 2013)

Amon Tobin – At the End of the Day (Foley Room, 2007)

Mr. Fingers – Touch the Sky (Around the Sun Pt. 1, 2022)

Photo : Dardilly – Panneau 90 km/h à l’envers, Sebleouf (2018)