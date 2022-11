Amplitudes : 4AD // 03.11.22

Inutile de faire du name-dropping lorsqu’on écrit un texte introductif à propos de 4AD : de ses débuts ancrés dans le post-punk, puis point de référence incontournable d’une certaine esthétique 80s, romantique et sombre, en passant par l’inévitable dreampop des années 90 jusqu’à son renouveau au début des années 2000, 4AD est « autant un label qu’un mood », pour citer Stephen M. Deusner, auteur d’un livre retraçant l’histoire de la crèmerie.

De Beggars Banquet et Axis au judicieusement et aptement nommé Forward, chacun présentera une sélection des morceaux de cette maison qui ne cesse de se renouveler depuis plus de 40 ans.

Bonne écoute.

Tracklist :

Le Mystère des voix bulgares – Pilentze Pee (Pilentze Sings) (Le Mystère des voix bulgares, 1986)

This Mortal Coil – Kangaroo (It’ll End in Tears, 1984)

Cocteau Twins – Donimo (Treasure, 1984)

Richenel – L’Esclave endormi (4AD Version) (L’Esclave endormi, 1986)

Dead Can Dance – The Host of Seraphim (The Serpent’s Egg, 1988)

Michael Brook – Ultramarine (Cobalt Blue, 1992)

Thievery Corporation – Lebanese Blonde (The Mirror Conspiracy, 2000)

Lisa Germano – Geek the Girl (Geek the Girl, 1994)

Magnétophone – Temporary Lid / Georgia (I Guess Sometimes I Need to Be Reminded of How Much You Love Me, 2000)

TV on the Radio – DLZ (Dear Science, 2008)

Grimes – Skin (Visions, 2011)

SpaceGhostPurrp – No Evidence (Mysterious Phonk: The Chronicles of SpaceGhostPurrp, 2012)

Future Islands – Spirit (Singles, 2014)

Holly Herndon – An Exit (Platform, 2015)