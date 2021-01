Amplitudes : 2015 // 28.01.21

Ça y est, Amplitudes revient enfin dans le radio-game après une petite césure forcée en ce début d’année. Quoi de mieux pour fêter les premiers jours de 2021 que de consacrer une émission entière à une autre année ? On revient dans un mélange improbable des styles sur 2015, qui était quand même un sacré millésime. Et même si beaucoup s’en souviennent parce qu’il fallait être Charlie, pensez également qu’on pouvait rêver d’être Marty McFly.

Bonne écoute.

Tracklist :

Shapednoise – Intruder

Digitonal – Autumn Round

Sherwood & Pinch – Wild Birds Sing

The Fear Ratio – Era

Nimon – A New Job in a New Town

2 8 1 4 – 新宿ゴールデン街

L A N D – Anoxia / End Zone

Abul Mogard – Slate-Coloured Storm

John T. Gast – Ceremony

CW/A – Conjunct / Empathy

The Frozen Vaults – God Rest Ye Merry Gentlemen

Gigi Masin – Call Me

Strië – The Steamer Odin

Ryo Murakami – Immersion

Max Loderbauer & Jacek Sienkiewicz – East Ridge

Photo : Back to the Future Part II, Robert Zemeckis (1989)