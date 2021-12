Amplitudes : 1998 // 16.12.21

On a pris le contre-pied de cette nouvelle année en montant une première émission 2021 sur l’an 2015 ; on a eu l’envie soudaine de proposer notre dernier direct avant les vacances de Noël sur 1998. 365 jours durant lesquels Augusto Pinochet est arrêté, Kim-Jong-il devient le chef suprême de la République de Corée du Nord, et la France gagne sa première Coupe du Monde. Entre autres. Mais il y avait aussi beaucoup de bonne musique, et ça tombe bien pour une émission musicale. Appel de la nostalgie et retour en enfance pour les résidents d’Amplitudes donc, et on vous invite avec plaisir à nous accompagner.

Bonne écoute.

Tracklist :

Boards of Canada – Wildlife Analysis (Music Has the Right to Children, 1998)

Massive Attack – Angel (Mezzanine, 1998)

Leila – Something (feat. Luca Santucci) (Like Weather, 1998)

Autechre – rae (LP5, 1998)

Taylor Deupree – (+) (Comma,, 1998)

Rapoon – Between the Hours (Tin of Drum, 1998)

Thomas Köner – Kaamos II (Kaamos, 1998)

S.E.T.I. – VLA (Above Black, 1998)

Photek – UFO (Form & Function, 1998)

Two Lone Swordsmen – As Worldly Pleasures Wave Goodbye… (Stay Down, 1998)

Swayzak – Evil Dub (Snowboarding in Argentina, 1998)

Shpongle – Behind Closed Eyelids (Are You Shpongled?, 1998)



Photo : Tour da Taça da Copa do Mundo, Cristino Martins (2014) [Détail]