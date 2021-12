Amplitudes : 120 bpm et plus // 30.12.21

Pour clore le millésime 2021, qui était quand même globalement assez anxiogène (euphémisme), Amplitudes a décidé de vous concocter une sélection qui donne envie de bouger la tête et de laisser les jambes tricoter hystériquement sur une piste de danse. Pour cela, une seule règle : aucun morceau ne doit passer sous les 120 battements par minute. Quoi de mieux pour préparer le réveillon de la nouvelle année et se vider momentanément l’esprit que des rythmes effrénés et inarrêtables ? Probablement pas grand-chose. 120 minutes à au moins 120 bpm, certifiées dancefloor-compatibles et Patrick Sébastien-free.

Bonne écoute, joli réveillon dans la distanciation raisonnable, et on vous souhaite de survivre une nouvelle année avec nous dans ce monde pandém-on-ique.

Tracklist :

Venetian Snares – Hajnal (Rossz Csillag Alatt Született, 2005)

DMX Krew – You Can’t Hide Your Love (Hidden Love Mix) (26 Mixes for Cash, 2003)

The Untouchables – Gunmetal (Grassroots, 2021)

Maxence Cyrin – James: Polynomial-C (Aurora, 2020)

Claro Intelecto – Peace of Mind (Electrosoul) (Peace of Mind, 2003)

Pris – Ad Infinitum (Love, Labour, Loss, 2016)

Objekt – Strays (Flatland, 2014)

Ripatti – Filthyfresh (Fun Is Not a Straight Line, 2021)

These Hidden Hands – Laika (These Hidden Hands, 2013)

Squarepusher – Beep Street (Hard Normal Daddy, 1997)

Jana Rush – Disturbed (Painful Enlightenment, 2021)

Positive Centre – Angular Beautifault (Nonharmonic Beautifault, 2016)

Penguin Café Orchestra – Perpetuum Mobile (Signs of Life, 1987)

Polar Inertia – Vertical Ice (Kinematic Optics EP, 2015)

Photo : Panneau de fin de limite de vitesse sur une autoroute allemande, Ketteritzsch (2016)