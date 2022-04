Amplimondes : Cosmos² // 21.04.22

L’excellence musicale de Radio Campus Paris qui fait trembler la radiosphère francophone se manifeste à nouveau sur les ondes ! Amplitudes et Mappemonde, que les connoisseurs identifieront mieux sous le nom d’Amplimondes, fusionnent à nouveau en studio suite à déjà huit autres épisodes hauts en couleurs et en culturisme musical.

Après des avis tranchés sur les thèmes de l’Italie, du Cosmos, du Japon, des Océans, des Déserts, des Forêts, de la France et des Montagnes, les deux équipes ont eu envie de retourner vers les inspirations intersidérales avec un match retour sur le Cosmos, vu que depuis quatre ans, il ne reste qu’unique survivant au stress post-traumatique infligé depuis la tranche sur l’Italie. Quoi de mieux qu’une image extraite de Galaxy Express 999 pour illustrer nos théories respectives du vide durant ces neuvièmes retrouvailles ? Quoi de plus adapté pour traduire la fragile balance entre exploration spatiale et déraillement imminent ? Rejoignez-nous donc pour partager nos choix parfois discutables, mais toujours mûrement réfléchis, sur les musiques dirigées vers les étoiles.

Bonne écoute.

Tracklist :

Make-up – Pegasus Fantasy (Saint Seiya 1996 Songs Collection, 1996)

Justin Timberlake – Spaceship Coupe (The 20/20 Experience, 2013)

Access to Arasaka – Talitha (Geosynchron, 2011)

Orbital – Planet of the Shapes (Orbital 2, 1993)

Sawi Lieu – Circumstellar Life (Pasaraya, 2013)

Scientist – Beam Down (Scientist Meets the Space Invaders, 1981)

Black Rain & Shapednoise – Metal Home (Apophis, 2015)

Bladee & Mechatok – Sun (Good Luck, 2020)

Project Euro MIR – Liftoff! (Project Euro MIR, 1997)

Galaxie 500 – Ceremony (On Fire, 1989/1997)

The Inward Circles – Ancient Arithmetic of the Hand (Nimrod Is Lost in Orion and Osyris in the Doggestarre, 2014)

Duster – Earth Moon Transit (Stratosphere, 1998)

Ulrich Schnauss & Jonas Munk – Asteroid 2467 (Eight Fragments of an Illusion, 2021)

Digable Planets – Jettin’ (Blowout Comb, 1994)

Haim Saban, Shuki Levy & Lionel Leroy – Ulysse (Ulysse 31, 1981)

PNL – Dans la Soucoupe (Le Monde Chico, 2015)

Jute Gyte – Heat Death (Ghost Sickness, 2010)

Stereolab – Transporté sans bouger (Mars Audiac Quintet, 1994)

Babylon Zoo – Spaceman (The Boy With the X-Ray Eyes, 1996)

Sync24 – Comfortable Void (Comfortable Void, 2012)

Jean-Jacques Perrey – The Little Ships (The Amazing New Electronic Pop Sound of Jean-Jacques Perrey, 1968)

Variant – Thru the Cosmos [Eta] (Thru the Cosmos [Eta + Aquariids], 2018)

Photo : Ginga Tetsudō 999, Leiji Matsumoto (1978)