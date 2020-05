American Army V Discs, de quelle victoire parle-t-on 18.05.20« `

Entre 1943 et 1949 sous l’impulsion du gouvernement américain ont été produits des v discs ou disques de la victoire. Ces disques étaient majoritairement destinés au divertissement des soldats US mobilisés sur le théâtre des opérations du second conflit mondial.

Beaucoup d’artistes qui ont contribué à ces v discs furent des artistes de jazz: Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Art Tatum… Ces artistes ne se contentaient pas d’offrir des musiques mais les faisaient souvent précéder de messages de soutien aux troupes et donc à l’armée. Ils se comportaient en patriotes à l’égard d’une nation qui leur faisait pourtant subir la discrimination. Pour tenter de comprendre cela il faut s’intéresser à la place que l’armée américaine a donné au divertissement et au rôle qu’elle a assigné aux Afro-Américains dans cette politique de l’entertainment.

L’armée qui fut la première institution américaine à engager une politique de déségrégation, d’ailleurs comme un signe précurseur, le catalogue des v discs propose un mélange des genres et des couleurs, de quelle victoire parle-t-on.

avec:

Pauline Peretz: maître de conférence à l’université Paris 8 et chercheuse associée au centre d’études nord américaine de l’EHESS

Jean Baptiste Mersiol: producteur du coffret V discs American army 1943/1949

