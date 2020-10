Amazonie : le mythe de la forêt vierge

Notre maison brule disait Jacques Chirac avec force de conviction. Notre maison brule a repris son successeur avec l’impression de formule manquée par sa répétition. On pensera aux forêts et surtout à l’Amazonie. Si l’Amazonie est dans nos esprits, c’est parce qu’elle est le symbole de la transformation de la biodiversité, humains animaux et végétaux compris. Rien n’y fait elle s’émiette à grande vitesse. Il suffit pour cela de consulter Google Earth et regarder les grands tracés de routes qui quadrille grandement une partie de son espace. Et au fur et à mesure des années, cela se resserre. On imagine les tracteurs engloutissant arbres après arbres, ou des incendies gigantesques produit par des propriétaires terriens en quêtes de nouvelles terres.

Quand on dit Amazonie on pense au passé, parce que le futur semble inéluctable, on préfère se référer à une période où la temporalité de la forêt semblait immuable. L’Amazonie est empreinte de gigantisme. Comme le rappelle Stephen Rostain, c’est 7 millions de kilomètre carré, 18 000 espèces d’arbres, 390 milliards de troncs, 17 à 20 % de l’eau douce mondiale, un fleuve Amazone immensément long. Bref tout est au superlatif. Pourtant dans ce monde-là, qui semble difficilement accessible, il y a bien 10 mille ans d’histoire humaine, 9 pays, 34 millions d’habitants, 350 ethnies. Pendant bien longtemps, on s’est laissé porter à croire que l’Amazonie était une forêt vierge. Vierge de l’homme et de la civilisation. L’idée est que la forêt a poussé ici le plus naturellement du monde, sans aucune intervention humaine. Le mythe de la forêt vierge. C’est ce qu’a battu en brèche notre invité Stpehen Rostain, archéologue et directeur de recherche au CNRS en archéologie des Amériques. Il a consacré l’essentiel de ses travaux sur l’archéologie de l’Amérique précolombienne qui ont données lieux à plusieurs ouvrages de référence sur l’Amazonie.