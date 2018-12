Alimentaire Mon Cher Watson : Les Insectes Comestibles // 3-12-18

Pour l’hivers, Alimentaire Mon Cher Watson se met aux vers ! Ou plutôt aux insectes …

Vous frémissez déjà à l’idée de croquer dans une sauterelle, grignoter des grillons ou encore intégrer des vers de farines à votre salade ?

Et pourtant, selon un rapport de la FAO (Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture) près de 2,5 milliards de personnes consomment régulièrement des insectes à travers le monde. Ainsi, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, manger des insectes fait partie intégrante de l’alimentation quotidienne. On dénombrerait presque 2000 espèces d’insectes consommables par l’homme, pour la plupart issus de l’élevage.

En outre, toujours selon la FAO, les insectes comestibles seraient particulièrement intéressants sur le plan nutritionnel : ils contiennent des protéines de haute qualité, des vitamines et des acides aminés.

De plus, à l’heure où la population mondiale ne cesse d’augmenter et où l’élevage est fortement remis en question, les insectes constituent une alternative durable à la viande. Par exemple, les grillons ont besoin de six fois moins de nourriture que les bovins, quatre fois moins que les moutons et deux fois moins que les porcs et les poulets pour produire la même quantité de protéines. En outre, ils émettent moins de gaz à effet de serre et d’ammoniac que l’élevage conventionnel et peuvent être cultivés en utilisant des déchets organiques.

En France, une jeune Start up, Jimini’s, a décidé de s’attaquer à ce marché prometteur, son objectif ? Vous faire manger des insectes à toutes les sauces ! De l’apéritif au petit déjeuner, au caramel de beurre salé ou en barre chocolatée, vous trouverez (mais si, mais si) forcément une manière de les consommer !

Alors, en route à Montreuil, pour prendre « un ver » avec Bastien, Co-fondateur de Jimini’s !

Musique : Cybersdf – Dolling